Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kuryenin motosikletinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çantanın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Aralık 2022'de çek senet taşımacılığı yapan kuryenin Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesine park ettiği motosiklette bıraktığı ve içinde 9 farklı kişiye ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek ve senet bulunan çanta, buraya motosikletle gelen iki kişi tarafından çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çek ve senetlerin şüpheliler V.Y. (43) ile O.B. (27) tarafından İstanbul'da tahsil edilmeye çalışıldığını tespit etti. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan çek ve senetlere el kondu.
Denizli'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kurye olduğu belirtilen sürücü, motosikletini fabrika bahçesine park ediyor. Daha sonra buraya motosikletle gelen iki kişi, kuryenin motosikletinin üzerinde bulunan çantayı alıp buradan ayrılıyor.