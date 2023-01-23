Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kuryenin motosikletinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çantanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Denizli'ye getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. (43) tutuklanırken, O.B. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çek senet taşımacılığı yapan kuryenin Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesine park ettiği motosiklette bıraktığı ve içinde 9 farklı kişiye ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek ve senet bulunan çanta, 22 Aralık 2022'de buraya motosikletle gelen iki kişi tarafından çalınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çek ve senetlerin şüpheliler V.Y. ile O.B. tarafından İstanbul'da tahsil edilmeye çalışıldığını tespit etmiş, İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan çek ve senetlere el konulmuştu.



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