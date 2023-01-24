Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'tan beri haber alınamayan Mine Kocadağ'ın ağabeyinin bir televizyon programında, kardeşinin kocası tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesi üzerine yeniden başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Karahayıt Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde arama çalışması yapılıyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra arama köpeği "Sima" ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait "Bor" isimli köpek de görevli personel eşliğinde, kaybolan kadına ait bir iz bulmaya çalışıyor.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Kocadağ (31), eşi ve çocuğunun annesi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, iki hafta önce bir televizyon programına katılmış ve kardeşinin kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş, cesedinin Mithat Kocadağ'ın çalıştığı Karahayıt Mahallesi'ndeki otelin yakınına gömülmüş ya da buradaki bir kanalizasyona atılmış olabileceğini iddia etmişti.

Aynı programa katılan Mithat Kocadağ ise iddiaları reddetmiş, karısının başka kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mithat Kocadağ'ın cep telefonuna ait kayıtlar incelemeye alınmıştı. Mine Kocadağ'ın kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'a ait cep telefonunun, otellerde kullanılan termal suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattının bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 17 Ocak'ta kanalizasyon hattında arama çalışması yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.



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