Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, takımı ligde tutmak için mücadele edeceklerini açıkladı

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DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, kulübü ligde tutmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Uz, kulübün şirketleşme sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Geçmiş dönemden kaynaklı mali kriterler nedeniyle puan silme cezası aldıklarını vurgulayan Uz, "Transfer yasağımız da yine geçmiş dönem borçlarından kaynaklı. Ben ne yapabilirim? 'Bu işi başaramıyorum' dedim ve kongre kararı aldım. Varsa bir arkadaşımız çıksın kongrede aday olsun. Çıkarsın, aday olursun. İki kongrede kimse çıkmadı. Çıkmıyorsanız da konuşmayın. Yapılanlara destek olun." diye konuştu.

Kulüpte yönetim boşluğu yaşatmayacaklarına dikkati çeken Uz, "Kayyuma bırakma lüksüm de yok. Ayrılmak isteyen yöneticiler olursa 'eyvallah' diyeceğiz. Davet usulü bir yönetim oluşturup daha sonra kongre ile yolumuza devam ederiz. Yönetime 20-30 yiğit getirip devam edeceğiz. Kulübü ligde tutmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​





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