Denizli'de kuyumcudan hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler alarm çalınca kaçtı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 kişi, duvarı delerek girmek istedikleri kuyumcuda alarmın çalması üzerine kaçtı.

Hükümet Caddesi'ndeki bir iş yerine giren 3 kişi, duvarı delerek bitişikteki kuyumcuya girmek istedi. Bu sırada kuyumcunun alarmının çalması üzerine paniğe kapılan şüpheliler, yanlarında getirdiği malzemeleri bırakıp kaçtı.

Alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekipleri ve iş yeri sahibi geldi. İnceleme sonucu kuyumcudan bir şey çalınmadığı belirlendi.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, duvarı delmeye çalışan şüphelilerin alarmın çalması üzerine olay yerinden kaçması yer alıyor.

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