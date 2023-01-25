Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Sinan U'nun (41) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "kıskançlık" yüzünden eşiyle tartıştıklarını öne sürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

- Cenaze memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi

Ummahan Zerrin U'nun (38) cenazesi, aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine gönderildi.

Yapılan ön otopside kadının önce boğulmaya çalışıldığı, daha sonra boynuna aldığı bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

- Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Ummahan Zerrin U'nun eşine karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi.

Son uzaklaştırma kararının geçen yıl şubat ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

- "Kızım boşanmak istemedi"

Ölen Ummuhan Zerrin U'nun babası Zekeriya Ersöz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgu önünde gazetecilere, kızını kaybettiği için üzgün olduğunu belirtti.

Damadının daha önce de şiddet uyguladığını vurgulayan Ersöz, "Kızım 17 yaşında mahkeme kararıyla evlendi. Çok seviyorlardı birbirlerini. Ancak yıllar geçtikçe damat kıskançlık olayları yüzünden kızıma zarar vermeye başlamıştı. Boşanmalarını söyledim ama kızım boşanmak istemedi." dedi.

- "Gözünün altında morluklar vardı"

Ölen kadının eniştesi Ramazan Aydoğmuş ise bacanağının baldızına şiddet uyguladığını kaydetti.

Bacanağının kumar borcu yüzünden oturdukları evi satmak zorunda kaldığını da ileri süren Aydoğmuş, şunları söyledi:



"Bu adam kendi eşini dolandırdı. Bankadan kredi çekip kumarda yedi. Ablam uzaklaştırma kararı aldırdığı halde bu evi terk etmedi. Baldızıma benden boşanırsan başkasıyla evlenirsen seni öldürürüm diyerek mesaj atıyordu. Bu cumartesi günü bize geldi baldız. Geldiğinde gözünün altında morluklar vardı. Çocukları sürekli bizi arardı tartışıyorlar diye. Dün kızı aradı 'Enişte koş eve acil gel, babam anneme bir şey yaptı' dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı."

Dün, Merkezefendi ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Sinan U, eşi Ummahan Zerrin U'yu bıçakla öldürmüştü.



Katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.