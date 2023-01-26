Denizli'deki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Altıntop Mahallesi'nde caddede karşılaşan K.K. (15) ile A.K. (16) arasında kavga çıktı.

Bacağından bıçakla yaralanan A.K, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinden kaçan A.K'yi gözaltına aldı.

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