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GÜNCELLEME - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı

AA

GÜNCELLEME - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin aranan anne yakalandı.

Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6603 Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin annesi G.K. (27), polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.

İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

Polis, soruşturma kapsamında şüpheli kadının 2 arkadaşını arıyor.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı.

Beyin kanamasından öldüğü değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kapısı mühürlenen evin içinin dağınık olduğu görüldü.

- "Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım"

Olayın meydana geldiği müstakil evin karşısındaki apartmanda oturan ve komşusuyla girdiği evde biri ölü 3 çocuğu bulan 58 yaşındaki Halime Akdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Evden bir çocuğun ağlama sesini duyduklarını ve bunun üzerine komşusuyla eve girmeye karar verdiklerini anlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ağlayan çocuk, bir bebekmiş. Neredeyse divandan düşecekti. Çocuğu divana yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur. Her şey var evde. Çöplük gibiydi. 9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. 'Burada çocuk var' dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım."

Akdoğan, ölen çocuğun kimse görmesin diye üzerinin örtüldüğünü tahmin ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerde elektrikli sobanın önünde örtüvermişler çocuğun üstünü. Diğer çocuk acıkmıştı. Onu aldım eve götürdüm. Çorba içirdim. İfadesini almaya gelen polise 'Çorbamı içip de gelsem olur mu?' diye sordu. Ben bugün sabah ettim uyuyamadım. Böyle gözümün önüne geldi hep bu çocuk. Bunların kaçıncı olayı. Uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez buraya operasyon yapıldı bu eve."

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde, dün, 2 yaşındaki M.A.K. ölü bulunmuş, çocuğun biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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