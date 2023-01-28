Denizli'de ölü bulunan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde ölü bulunan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından M.A.K'nin cenazesi, akrabaları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Asri Mezarlık'ta kılınan namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akrabaların yer aldığı cenaze törenine, cezaevinde olan baba katılmadı.

- Sigara yanıkları ve darp izine rastlanmıştı



Gözaltına alınan annenin de aralarında olduğu 3 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra tekrar emniyete götürüldü.



Asmalıevler Mahallesi'nde 26 Ocak'ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, M.A.K. (2) ile biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K'nin öldüğünü belirlemişti.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K'nin (27) de V.Y. (32) ve A.E. (21) ile bir süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

M.A.K'nin cesedinde sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş, ön otopside çocuğun beyin kanaması sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtilmişti.

İki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Çocukların annesi G.K. ile arkadaşları V.Y. ve A.E. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evde uyuşturucu kullandıkları öne sürülmüştü.

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