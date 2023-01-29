Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 14, Harrison 8, Rogkavopoulos 22, Ayberk Olmaz 24, Hamilton 19, Altan Erol 8, Bilgehan Diril, Peterka 2
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 9, Starks 27, Ercan Osmani 2, Yeboah 8, Doğuş Özdemiroğlu 18, Can Korkmaz 2, McCullough 15, Canberk Kuş 5, Hakan Sayılı, White 8, Kılıçaraslan Şenkahya
1. Periyot: 19-16
Devre: 37-30
3. Periyot: 66-48
Normal süre: 81-81
Beş faulle çıkanlar: 31.09 Ercan Osmani, 35.41 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 33.17 Harrison, 42.35 Altan Erol (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka Lassa'yı uzatmada 97-94'lük skorla mağlup etti.