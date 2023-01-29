Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Onur Bayramoğlu'nun (25) kullandığı 20 AHK 897 plakalı otomobil, Dinar-Çivril kara yolu üzerindeki Tekkeköy Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta sıkışan Kazım Öztürk ile Burak Kılıçoğlu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Onur Bayramoğlu'nun Muğla'da deniz astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.