Sarayköy'de deve güreşi festivali yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

Demirci Deresi mevkisindeki deve güreşi arenasında gerçekleşen festivale, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden gelen yaklaşık 132 deve, organizasyonda güreştirildi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da güreşleri takip etti.

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