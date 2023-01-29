Futbol: Spor Toto 1. Lig

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yunus Dursun, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 38 Schwechlen), Hakan Çinemre, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke, Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

Manisa FK: Samet Karabatak, Prib (Dk. 62 Tabla), Gakpa (Dk. 82 Junior Fernandes), Ba, Batuhan Kör (Dk. 53 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Dk. 82 Çağrı Giritlioğlu), Domgjonas, Adem Büyük (Dk. 62 Mehmet Uysal)

Goller: Dk. 17 Mustafa Çeçenoğlu (Penaltıdan) (Altaş Denizlispor), Dk. 27 Gakpa (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ömer Şişmanoğlu (Yedek kulübesi), Dk. 90 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk 45+2 Diallo, Dk. 72 Gakpa, Dk. 74 Muhammet Taha Şahin, Dk. 81 Domgjonas (Manisa FK)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altaş Denizlispor konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.​​​​​​​

Öte yandan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak yaptığı itiraz sonucu 89. dakikada kırmızı kart görürken Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş de 90+2 dakikada kırmızı kart ile cezalandırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.