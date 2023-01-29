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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor-Manisa FK maçının ardından

AA

Denizlispor-Manisa FK maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor'un yardımcı antrenörü Hamdi Demirtaş, "Denizlispor'u kümede bırakmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Hamdi Demirtaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının canla başla mücadele ederek ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Transfer kapalı olduğu için oyuncu alamadıklarını belirten Demirtaş, "Her rakip karşımıza 3-4 tane hatta daha fazla yeni oyuncuyla çıkıyor. Bu maç öncesi hücumda özellikle Mayi ve Ömer Şişmanoğlu takımımıza katılamadılar. İkisi de sakatlığından dolayı. Belki bir iki hafta daha katılamayacaklar. Onun için özellikle ön bölgede büyük sıkıntı çekiyoruz. Hücum bölgesinde sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Demirtaş, eksikliklerinden dolayı ön bölgede fazla pozisyon bulamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Birinci penaltı golünden sonra biraz daha sakin kalamadık ve biraz daha topa sahip olamadık. O ara bir telaş ve bir panik yaptık ve rakipte bir penaltı kazandı. Takımımıza takviye yapamadığımız gibi her maçta iki üç eksikle de çıkmak zorunda kalınca ki bugün dikkat ettiyseniz sadece bir oyuncu değişikliği yapabildik. Başka oyuncu değişikliği yapmadık. Rakibimiz 5 tane ki 3 tanesi yeni oyuncu. Belki bundan sonra oynayacağımız Bandırma maçında da belki rakip üç dört oyuncuyla yeni oyuncuyla karşımıza çıkacak. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Ligin sonuna kadar elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Denizlispor'u kümede bırakmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."


- Manisa FK cephesi

Manisa FK'da yardımcı antrenör Kazım Akgün ise iki tane Ege temsilcisinin maçının beraberlikle bittiğini söyledi.

Deplasmana gelirken amaçlarının 3 puan alıp gitmek olduğunu ifade eden Akgün, "Şu anki puan sıralamasındaki yeri çok iyi bir yerde olmayan Denizlispor'un da bundan sonraki maçlarda bizim maçla beraber artık ligde kalma adına önemli işler yapacağını, son mücadelelerini vereceğini biliyorduk. Bugün seyir zevki, güzel maç oldu. Beraberlikle bitti. Hafta içerisinde yaptığımız hücum hattındaki transferlerimiz uyum sürecini atlattıktan sonra bizim için çok etkili olacağına, bundan sonraki maçlara bize çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Biz de genç bir takım olarak ligin ilk yarısında topladığımız puanlarla hedefimizi play-offun içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki maçlarda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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