Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, çöp toplama kamyonu arkasında bulunan belediye çalışanı, başka bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu fırlayan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Oğuzhan G. idaresindeki 20 ADV 862 hafriyat kamyonunun Hançalar Mahallesi'nde seyir halindeyken lastiği patladı.
Bu sırada yol kenarında park halindeki çöp kamyonu arkasında bulunan belediye çalışanı Süleyman Yılmaz, patlamanın şiddetiyle yoldan savrulan taş parçalarıyla yaralandı.
Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Belediye Başkanı Fethi Akcan hastaneye giderek personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.