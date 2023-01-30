Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı

AA

Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, çöp toplama kamyonu arkasında bulunan belediye çalışanı, başka bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu fırlayan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Oğuzhan G. idaresindeki 20 ADV 862 hafriyat kamyonunun Hançalar Mahallesi'nde seyir halindeyken lastiği patladı.

Bu sırada yol kenarında park halindeki çöp kamyonu arkasında bulunan belediye çalışanı Süleyman Yılmaz, patlamanın şiddetiyle yoldan savrulan taş parçalarıyla yaralandı.

Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Fethi Akcan hastaneye giderek personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 arkadaşı adliyede
YEREL HABERLER Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 ...
(Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ANNE İLE 3 ARKADAŞI ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan oyuncularına teşekkür
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü ...
Merkezefendi potada Play-Off yolunda
YEREL HABERLER Merkezefendi potada Play-Off yolunda
Denizlispor'a puan yaramadı
YEREL HABERLER Denizlispor'a puan yaramadı
Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ilişkin zanlılar adliyede
YEREL HABERLER Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ...
Denizlispor-Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Denizlispor-Manisa FK maçının ardından
Denizlispor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 (Yeniden)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 ...
Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Sarayköy'de deve güreşi festivali yapıldı
YEREL HABERLER Sarayköy'de deve güreşi festivali yapıldı
Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Denizli'de motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli'de motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü
Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa: 97-94
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin ...
(Görüntülü) ERDOĞAN, GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDOĞAN, GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin ...
Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (2)
YEREL HABERLER Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların ...
Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (1)
YEREL HABERLER Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.