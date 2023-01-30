Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Mine Kocadağ'ın cesedi, eşinin eski çalıştığı otele ait arazide çuval içerisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Karahayıt Mahallesi'nde 17 Ocak'tan bu yana devam eden arama çalışmaları bugün de sürdü.

Katıldığı televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda arama çalışmaları Mithat Kocadağ'ın eski çalıştığı otele ait arazide yoğunlaştırıldı. Aramalar sonrası kayıp kadının cenazesi arazide üzerinde ağaç dalları bulunan çuval içerisinde bulundu.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kocadağ'ın ilk ifadesinde, kavga sırasında yere düşüp hayatını kaybeden eşini banyoya götürüp üzerine havlu kapattığını, daha sonra cesedi iki gün boyunca evdeki koltuğun altında sakladığını, ardından çuvala koyup eski çalıştığı otelin arazisine el arabasıyla taşıyıp boş araziye atıp üzerini ağaç parçalarıyla kapattığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Kocadağ (31), eşi ve çocuğunun annesi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, yaklaşık bir ay önce bir televizyon programına katılmış ve kardeşinin kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş, cesedinin Mithat Kocadağ'ın çalıştığı Karahayıt Mahallesi'ndeki otelin yakınına gömülmüş ya da buradaki bir kanalizasyona atılmış olabileceğini iddia etmişti.

Aynı programa katılan Mithat Kocadağ ise iddiaları reddetmiş, karısının başka kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mithat Kocadağ'ın cep telefonuna ait kayıtlar incelemeye alınmıştı. Mine Kocadağ'ın kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'a ait cep telefonunun, otellerde kullanılan termal suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattının bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 17 Ocak'ta kanalizasyon hattında arama çalışması yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.

Daha sonra aynı bölgede polis ve jandarmaya ait dedektör köpeklerinin gösterdiği yerde iş makinelerince bir süre kazı yapılmasına rağmen kayıp kadına ait bir ize rastlanamamıştı.

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