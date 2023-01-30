Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

AA

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Mine Kocadağ'ın cesedi, eşinin eski çalıştığı otele ait arazide çuval içerisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Karahayıt Mahallesi'nde 17 Ocak'tan bu yana devam eden arama çalışmaları bugün de sürdü.

Katıldığı televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda arama çalışmaları Mithat Kocadağ'ın eski çalıştığı otele ait arazide yoğunlaştırıldı. Aramalar sonrası kayıp kadının cenazesi arazide üzerinde ağaç dalları bulunan çuval içerisinde bulundu.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kocadağ'ın ilk ifadesinde, kavga sırasında yere düşüp hayatını kaybeden eşini banyoya götürüp üzerine havlu kapattığını, daha sonra cesedi iki gün boyunca evdeki koltuğun altında sakladığını, ardından çuvala koyup eski çalıştığı otelin arazisine el arabasıyla taşıyıp boş araziye atıp üzerini ağaç parçalarıyla kapattığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Kocadağ (31), eşi ve çocuğunun annesi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, yaklaşık bir ay önce bir televizyon programına katılmış ve kardeşinin kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş, cesedinin Mithat Kocadağ'ın çalıştığı Karahayıt Mahallesi'ndeki otelin yakınına gömülmüş ya da buradaki bir kanalizasyona atılmış olabileceğini iddia etmişti.

Aynı programa katılan Mithat Kocadağ ise iddiaları reddetmiş, karısının başka kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mithat Kocadağ'ın cep telefonuna ait kayıtlar incelemeye alınmıştı. Mine Kocadağ'ın kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'a ait cep telefonunun, otellerde kullanılan termal suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattının bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 17 Ocak'ta kanalizasyon hattında arama çalışması yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.

Daha sonra aynı bölgede polis ve jandarmaya ait dedektör köpeklerinin gösterdiği yerde iş makinelerince bir süre kazı yapılmasına rağmen kayıp kadına ait bir ize rastlanamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ANNE İLE 3 ARKADAŞI ADLİYEDE- YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ...
Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı
YEREL HABERLER Denizli'de lastiği patlayan kamyonun fırlattığı taş ...
Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 arkadaşı adliyede
YEREL HABERLER Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 ...
(Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ANNE İLE 3 ARKADAŞI ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) MURAT BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan oyuncularına teşekkür
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü ...
Merkezefendi potada Play-Off yolunda
YEREL HABERLER Merkezefendi potada Play-Off yolunda
Denizlispor'a puan yaramadı
YEREL HABERLER Denizlispor'a puan yaramadı
Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ilişkin zanlılar adliyede
YEREL HABERLER Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ...
Denizlispor-Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Denizlispor-Manisa FK maçının ardından
Denizlispor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 (Yeniden)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 ...
Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Sarayköy'de deve güreşi festivali yapıldı
YEREL HABERLER Sarayköy'de deve güreşi festivali yapıldı
Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Denizli'de motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli'de motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü
Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa: 97-94
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukate Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin ...
(Görüntülü) ERDOĞAN, GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDOĞAN, GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.