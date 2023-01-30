Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, bir eve düzenlediği operasyonda aralarında sikkelerin bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

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