Denizli Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin YKS başvuru ücretini karşılayacak

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapacak 25 yaş ve altı gençlerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını bildirdi.
Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup 25 yaşını bitirmemiş gençlerin, 2023 YKS'ye başvuru yapmaları halinde sınav ücretlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını kaydetti.
Üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa bir jestte bulunmak istediklerini aktaran Zolan, açıklamasında, "Gençlerimizin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. Gençlerimize bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu addederiz. Yeter ki onlar hayal etsin, amaçları ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Zolan, öğrencilerin sınav başvuru ücretlerinin yatırıldığı banka dekontunu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılacak internet sayfasına yüklemesi gerektiğini belirterek, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından ilgili hesaplara sınav ücretlerinin yatırılacağını söyledi.