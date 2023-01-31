Televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 18 Ağustos 2022'den beri haber alınamayan Mine Kocadağ'ın cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'daki bir televizyon stüdyosunda gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye gönderilen zanlı, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mine Kocadağ'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü, boğazında da düğümlenmiş havlunun bulunduğu öğrenildi.

Kadının cenazesinin yarın defnedileceği belirtildi.



- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, kardeşinin kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş, cesedinin de eniştesinin çalıştığı Karahayıt Mahallesi'ndeki otelin yakınına gömülmüş ya da buradaki bir kanalizasyona atılmış olabileceğini iddia etmişti.

Aynı programa katılan Mithat Kocadağ ise iddiaları reddetmiş, karısının başka kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mithat Kocadağ'ın cep telefonuna ait kayıtlar incelemeye alınmıştı. Mine Kocadağ'ın kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'a ait cep telefonunun, otellerde kullanılan termal suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattının bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 17 Ocak'ta kanalizasyon hattında arama çalışması yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. Daha sonra aynı bölgede polis ve jandarmaya ait dedektör köpeklerinin gösterdiği yerde iş makinelerince bir süre kazı yapılmasına rağmen kayıp kadına ait bir ize rastlanamamıştı.

Dün Mine Kocadağ'ın cesedi, eşinin televizyon programındaki itirafı üzerine eski çalıştığı otele ait arazide çuval içerisinde bulunmuştu.

Zanlı Kocadağ'ın ilk ifadesinde, kavga sırasında yere düşüp hayatını kaybeden eşini banyoya götürüp üzerine havlu kapattığını, daha sonra cesedi iki gün boyunca evdeki koltuğun altında sakladığını, ardından çuvala koyup el arabasıyla eski çalıştığı otelin arazisine atıp üzerini ağaç parçalarıyla kapattığını söylediği öğrenilmişti.​​​​​​​

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