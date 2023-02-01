Denizli'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde tüfek bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde pompalı tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Yunusemre Mahallesi'nde trafik ekiplerinin rutin uygulaması sırasında 20 AFM 716 plakalı otomobil, uygulama noktasından kaçtı.



Dur ihtarına uymayan otomobili takip eden ekipler, araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü E.D. ile yanındaki A.K'yı gözaltına aldı.



Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

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