Çivril'de ailesinin haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Çivril ilçesinde ailesinin haber alamadığı emekli astsubay Hasan Hüseyin Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Yaşadığı İzmir'den memleketi Çivril'e giden 48 yaşındaki Hasan Hüseyin Korkmaz'dan 1 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.



Korkmaz'ın evine çilingir yardımıyla giren polis ve sağlık ekipleri, merdivenin önünde başından yaralı olarak bulunan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İlk incelemede merdivenden düşme sonucu başını yere çarptığı değerlendirilen Korkmaz'ın cenazesi, otopsiye gönderildi.

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