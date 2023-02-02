Denizli'de 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

AA

Denizli'de 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde daha önce ehliyetine 6 kez el konulan sürücü, alkollü otomobil kullanırken kaza yapınca gözaltına alındı.

A.T. (42) kullandığı 20 AH 990 plakalı otomobille Kuşpınar Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobile çarptı.

Sürücünün araçtan çıkmadığını fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gelen polislerce yapılan kontrolde A.T'nin 3.14 promil alkollü olduğunu belirledi.

Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 kez el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan A.T. gözaltına alındı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan yasaklı ırk "Dogo Argentino" cinsi köpek ise barınak yetkililerine teslim edildi.

A.T, aynı otomobille geçen yıl ağustos ayında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki "Dogo Argentino" cinsi köpek trafik polisi Selim Öztürk'e saldırmıştı.

Sağ kolundan yaralanan Öztürk hastaneye kaldırılmış, ehliyetsiz otomobil kullandığı ve 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen A.T gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, ehliyetinin el koyma süresi 2034 yılına uzatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çivril'de ailesinin haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çivril'de ailesinin haber alamadığı emekli astsubay ...
Denizli'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde tüfek bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde ...
(Görüntülü) KAYIP MİNE&#039;Yİ ÖLDÜRÜP, GÖMDÜĞÜNÜ CANLI YAYINDA İTİRAF EDEN EŞİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP MİNE'Yİ ÖLDÜRÜP, GÖMDÜĞÜNÜ ...
Akciğerine kaçan bezelye ameliyatla çıkarıldı
YEREL HABERLER Akciğerine kaçan bezelye ameliyatla çıkarıldı
Kayıp Mine'yi öldürüp, gömdüğünü canlı yayında itiraf eden eşi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayıp Mine'yi öldürüp, gömdüğünü canlı yayında itiraf ...
Televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf eden ...
Denizli'de bir hastanın akciğerine kaçan bezelye operasyonla çıkarıldı
YEREL HABERLER Denizli'de bir hastanın akciğerine kaçan bezelye ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin YKS başvuru ücretini karşılayacak
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin YKS ...
Denizli'de bir santralin depolama sahasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Denizli'de bir santralin depolama sahasında yangın ...
Merkezefendi'de Peterka da gitti
YEREL HABERLER Merkezefendi'de Peterka da gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.