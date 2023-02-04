Denizli'de telefon kablosu çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde internet ve telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Buldan internet ve telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili failleri yakalamak için çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler E.G. (18), H.U. (20), M.U. (17) ve A.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.G, H.U. ve M.U. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.





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