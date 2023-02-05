Denizli'de kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Denizli-Antalya kara yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Polis ekipleri de uygulama noktalarında araçlarda zincir ve kar lastiği olup olmadığını kontrol ediyor.

Zaman zaman bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışına izin verilmiyor.

- Kayak merkezinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2420 rakımlı Bozdağ'da kurulu merkeze sabah saatlerinde gidenler kar yağışının etkisini göstermesiyle dönüşe geçti.

Dönüş yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlardakilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yolu açık tutmak üzere başlattığı çalışma sürüyor.

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