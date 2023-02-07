Denizli'den deprem bölgesine yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Denizli ve ilçelerinden toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen kampanyada, kent merkezi ile ilçelerdeki vatandaşlar tarafından yaşam malzemesi ve yiyecekler, belirlenen toplama merkezlerine getiriliyor.

Depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yaşam malzemeleri tek tek ayrıldıktan sonra kolilere koyularak araçlara yükleniyor.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla yola çıkıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremin ilk anından itibaren teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile yaraları sarmak için çalışıyoruz. Deprem bölgesine iletilmek istenilen yardım malzemeleri için tek yürek olup yoğun ilgi gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Denizli, üzerine düşeni yapmaya devam edecek." dedi.

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire ve uzmanlardan oluşan bir grup sağlık görevlisi de deprem bölgesinde görev yapmak üzere bölgeye hareket etti.

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