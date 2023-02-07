Denizli'den deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından 10 kişiyi kurtardı

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DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Denizli'den Hatay'a giden ekipler, yıkılan binaların enkazından 10 kişiyi kurtardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine gönderilen İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personel Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

AFAD koordinasyonunda 75. Yıl Bulvarı ile Ekinci Yolu bölgesindeki 6 farklı alanda yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekibi, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekiplerin şimdiye kadar 10 kişiyi enkaz altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.​​​​​​​

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