Denizli'den deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için başlatılan kampanya devam ediyor.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen kampanyada, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yardım toplama alanı oluşturuldu.

Vatandaşlar, yardım malzemelerini toplama alanına getiriyor. Gönüllüler tarafından ayrıştırılan malzemeler kolilere yerleştirilip tırlara yükleniyor.

Üretimini yaptıkları battaniye, ceket ve pantolon gibi ürünleri depremzedeler için toplama merkezine getiren Oktay Boran, AA muhabirine, "Tekstilci arkadaşlardan depremzedeler için aldığımız kumaşlardan battaniye, polar, ceket ve pantolon gibi onları sıcak tutacak ürünler ürettik ve toplama alanına getirdik. İnşallah en kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaşacak." diye konuştu.

Boran, valiliğin çağrısına uyarak yardımları belirtilen noktalara getirdiklerini belirterek, "Erkekler gelen kolileri taşıyor, tırlara malzeme yüklüyor, kadınlar ise gelen yardım malzemeleri ayırıp kolilere koyuyor. Tüm şehir birlik oldu, oradaki kardeşlerimiz için elinden geleni yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Denizli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Denizli'miz, milletimiz tek yürek oldu, afetzedeler için çarpıyor. Hemşehrilerimizin, kamu kurumlarımızın ve STK'lerimizin üstün gayretleriyle toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Yalnız çok az şey yapabiliriz, birlikte çok şey." ifadelerine yer verildi.

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