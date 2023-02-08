Denizli itfaiyesi, Hatay'da 27 kişiyi kurtardı

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DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a Denizli'den giden itfaiye ekibi, yıkılan bina enkazlarından dünden bu yana 27 kişiyi kurtardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre ekipler, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki arama kurtarma faaliyetleri sırasında, yaklaşık 50 saat sonra bir kadın ile kızını, daha sonra da 15 kişiyi göçükten kurtardı.

Böylece İtfaiye personelinin dünden bu yana kurtardığı kişi sayısı 27 oldu.



Kurtarılan depremzedeler, hastanelere sevk edildi.

Kurtarma anlarına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı.

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