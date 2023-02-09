Denizli, Manisa ve Aydın'dan deprem bölgesine yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

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DENİZLİ/MANİSA/AYDIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırlanan yardım malzemelerinin Denizli'den 131 tır, Aydın'dan 154 tır, Manisa'dan ise 194 tır ve kamyon ile depremin etkilediği illere gönderildiği belirtildi.

Denizli'de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini EGS Kültür ve Kongre Merkezi'ne getiriyor.

Gönüllü vatandaşlar gelen yardımları çeşitlerine göre ayırıp koli ve çuvallara koyduktan sonra tırlara yüklüyor.

Denizli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentten şimdiye kadar 131 yardım tırının deprem bölgesine gönderildiği kaydedildi.

19 Mayıs İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki otizmli Muzaffer Başaran da yardım merkezine gelerek kitap almak için biriktirdiği paraların bulunduğu kumbarayı bağışladı.

Başaran'ın annesi Hilal Başaran, AA muhabirine, "Oğlum dönem başında öğretmenlerinin kitap almaları için verdiği kumbarada 300 lira biriktirdi. Şimdi de bu kumbarayı deprem bölgesine yapılacak yardımlar için bağışladı. Hepimiz çok üzgünüz, bir şekilde oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına destek olmak isteyen vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile temasa geçmeleri istendi.

- Kimi hac parasıyla kimi yaptığı ekmeğiyle

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bugün bin 742 personelin yanı sıra kıyafet, gıda maddesi, hijyen malzemesi, battaniye, soba ve su yüklü 194 yardım tırı ve kamyonu gönderildi.

Bölgeye ayrıca 7 bin kişilik yemek üretme kapasiteli 5 seyyar mutfak da sevk edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde deprem yardım kampanyası kapsamında 77 yaşındaki Şevket Taş, eşiyle hacca gitmek için biriktirdiği 20 bin lirasını deprem bölgesine bağışladı.

Şevket Taş, AA muhabirine, 5 yıldır hacca gitmek için biriktirdiği parayı deprem sonrası yaşananları görünce oraya bağışlamaya karar verdiğini belirterek, "Üzülüyoruz. Yerden göğe helali hoş olsun. Rabb'im devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Demirci'den köylü kadınların imeceyle yaptığı yaklaşık 20 bin adet ekmeğin yanı sıra farklı ebatlarda 1000 metrekarelik halı ile battaniye ve sobalar da bölgeye sevk edildi.

Selendi ilçesinde de vatandaşların Kapalı Spor Salonu'ndaki merkeze getirdiği yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, dualarla yola çıktı.

İlçeden arama kurtarma için 50 kişi de yola çıkarken lokanta işleten Ali ve Kemal Dirik kardeşler mutfak ekipmanlarıyla bölgeye hareket etti.

- Aydın'da depremzedeler için 3 bin kişilik yer ayrıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tariş depolarının bulunduğu alanda yardım tırlarının gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, depremin ilk gününden itibaren 154 tır yardım malzemesinin depremin yıkıma neden olduğu illere gönderildiğini söyledi.

Aksoy, kentten 132 iş makinesinin de bölgeye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaraları yardımlaşarak hep birlikte aşacağız. Özellikle bölgede ihtiyaç duyulan iş makineleri konusunda Aydın, önemli çalışmalar ortaya koydu. Bugün itibariyle 132 ekskavatör, kepçe, kamyon gibi çeşitli araçlar bölgeye sevk edildi. Toplamda 518 kamu çalışanı Aydın'dan deprem bölgesinde görevlendirildi."

Vali Aksoy, depremden etkilenen Adıyaman'dan gelecek depremzedeler için kamu kurumlarındaki misafirhanelerde 3 bin kişilik yer hazırlandığını da sözlerine ekledi.

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