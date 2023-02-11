Deprem bölgesinden İzmir ve çevre illere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden İzmir ve çevre illere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor

AA

Deprem bölgesinden İzmir ve çevre illere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor

İZMİR/DENİZLİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan yaralı çıkarılarak İzmir, Denizli ve Manisa'ya gönderilen 208 kişinin tedavileri devam ediyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki hastanelere 45'i çocuk 193 yaralı sevk edildi.

Yaralılardan 148'i kamu, 31'i üniversite, 14'ü özel hastanelere kaldırılırken, 30'una ise yoğun bakım servislerinde müdahale edildiği belirtildi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün kente gönderilen 12 yaralıdan 3'ünün taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, 8 kişinin devlet, 1 kişinin ise üniversite hastanesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Denizli'ye gelen depremzedelere, Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde psikolojik destek sunulacağı ifade edildi.

Manisa'ya ise önceki günlerde sevk edilen 6 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB ...
Depremde ölenler için Kale'de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremde ölenler için Kale'de gıyabi cenaze namazı ...
Merkezefendi'den guard takviyesi
YEREL HABERLER Merkezefendi'den guard takviyesi
(Görüntülü) BAĞLAR İLÇESİ HİSAMİ APARTMANINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞLAR İLÇESİ HİSAMİ APARTMANINDA ...
Depremde hayatını kaybeden öğretmen Denizli'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden öğretmen Denizli'de ...
Denizli, Manisa ve Aydın'dan deprem bölgesine yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Denizli, Manisa ve Aydın'dan deprem bölgesine yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.