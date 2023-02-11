Deprem bölgesinden İzmir ve çevre illere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor

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İZMİR/DENİZLİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan yaralı çıkarılarak İzmir, Denizli ve Manisa'ya gönderilen 208 kişinin tedavileri devam ediyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki hastanelere 45'i çocuk 193 yaralı sevk edildi.

Yaralılardan 148'i kamu, 31'i üniversite, 14'ü özel hastanelere kaldırılırken, 30'una ise yoğun bakım servislerinde müdahale edildiği belirtildi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün kente gönderilen 12 yaralıdan 3'ünün taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, 8 kişinin devlet, 1 kişinin ise üniversite hastanesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.



Öte yandan, Denizli'ye gelen depremzedelere, Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde psikolojik destek sunulacağı ifade edildi.



Manisa'ya ise önceki günlerde sevk edilen 6 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.





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