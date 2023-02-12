Depremde ölen astsubay ile ailesi, Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ile 4 yaşındaki kızları Alya Yalçın'ın cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın ile eşi ve kızı için, Denizli'deki Gümüşler Camisi'nde tören düzenlendi.



Cenazeler, Gümüşler Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, askeri yetkililer ile Yalçın ailesinin yakınları katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.