Depremde ölen astsubay ile ailesi, Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı

DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ile 4 yaşındaki kızları Alya Yalçın'ın cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.
Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın ile eşi ve kızı için, Denizli'deki Gümüşler Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenazeler, Gümüşler Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, askeri yetkililer ile Yalçın ailesinin yakınları katıldı.