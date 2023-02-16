İzmir ve çevre illerdeki yurt ve tesislerde çok sayıda depremzede ağırlanıyor

İZMİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'ya gelen depremzedeler, valilikler koordinasyonunda çeşitli tesislerde konaklıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği 11 ilden tahliye edilen veya kendi imkanlarıyla İzmir'e gelen yaklaşık 5 bin depremzede, Valilik koordinasyonuyla kentteki kamu ve özel konaklama tesislerine yerleştirildi.

Çiğli Cihannüma Kız Yurduna yerleşen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Yurtta konaklayan depremzedelerden Reyhan Gülergün, evlerinin ağır hasar gördüğünü belirterek, çocukların binaların yıkılmasıyla büyük travma yaşadığını söyledi.

Sağlam bir evde oturma hayali kurduğunu dile getiren Gülergün, "Çocuklar burada güzel vakit geçiriyor. Aktiviteler yapıyorlar. En azından bir şeyleri unutabilmeleri için oyun alanları var. Büyük moral oluyor onlara. 15 yıldan beri kiracıydım. Özel bir çocuğum var. Çocuklarımın geleceği için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Onlara bir ev bırakmak istiyorum." diye konuştu.

Raif Güven de depremde kız kardeşini ve akrabalarını kaybettiğini ifade ederek, "Kıyameti yaşadık. Şuur gidiyor o anda. Yaşam derdine düşüyorsun. Şimdi İzmir'de yurtta kalıyoruz. İzmir halkı da bize destek oluyor. Bize moral ve teselli veriyor." dedi.

- Görme engelli depremzede aile yaşadıklarını anlattı

Deprem bölgesinden gemi ve kara yoluyla Çeşme'ye gelen yaklaşık 1000 depremzede, otel ve yazlıklarda konaklamaya başladı.

Gaziantep'ten ilçeye gelen görme engelli Yanarateş ailesi de Çeşme Belediyesince bir otele yerleştirildi.

Öğretmen Hasan Yanarateş (46) depreme uykuda yakalandıklarını anlatarak, "Eşim salavat getirdi, ne yapacağımı bilemedim. Çocuğa gidecektim, gidemedim. Oğlum oyun zannetti 'tekrar yapsana' dedi. 'Oğlum ben yapmadım Allah yaptı' dedim. Dışarı çıkmayı düşünmedik, nereye gideceğiz, nerede kalacağız... Arabalarıyla çıkanları arıyoruz ama herkes ailesiyle çıkmış. Bizi kim götürecek, herkes canının derdine düşmüştü. 'Ya soğukta ya evde öleceğiz' dedik, şansımız varmış hayatta kaldık." dedi.

Gaziantep Halk Kütüphanesi çalışanı Nurdan Yanarateş ise deprem sonrası çaresiz şekilde evde beklediklerini, 14 saat sonra çıkabildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üçümüz de engelliyiz, evden çıkma şansımız yoktu. Dışarıda üşümektense evde kalmanın daha sağlıklı olacağını düşündük. Kalbimizin yarısı orada yarısı burada. Buradaki herkesten Allah razı olsun bize kucaklarını, gönüllerini açtılar. Çeşme Belediyesine, otel çalışanlarına, buraya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ederiz. O kadar candan ve sevecen karşılandık ki acımız azaldı. Bundan sonrası nasıl olacak, bu birkaç ayı nasıl geçireceğiz endişesini yaşıyoruz."

Deprem bölgesinden Foça'ya gelen 115 depremzede de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yeni Foça Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'na yerleştirildi.

Kahramanmaraş'tan gelen Suat Mengütay, depremin ardından İzmir'deki akrabalarının yanına gittiklerini, daha sonra AFAD tarafından Foça'ya yerleştirildiklerini söyleyerek, "İzmir'deki vatandaşlarımız bize kucaklarını açtı, hiçbir sıkıntımız yok. Buradaki görevli arkadaşlardan Allah sonuna kadar razı olsun. Devletimize milletimize geçmiş olsun." dedi.

- Denizli, Aydın ve Manisa

Deprem bölgesinden Denizli'ye gelen 2 bin 42 depremzede Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ağırlanıyor. Kentte bazı otellerin de kapılarını açtığı depremzedelerin yemek, hijyen ve ısınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Yurtlarda bağışlarla oluşturulan giysi mağazaları da hizmet verirken çocuklar için kurulan oyun atölyelerinde deprem travmasının atlatılmasını amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.

Malatya'dan gelen ve Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içindeki yurtta konaklayan Semra Yılmaz, yaşadıkları kentin tanınmaz hale geldiğini belirterek, "İnşallah bu acı günleri bir daha yaşamayız. Buraya geldik, çok şükür bizim yerimizi ayarladılar. Yerim rahat Allah'a şükür." dedi.

Öte yandan Aydın'da 3 bin 96 ve Manisa'da 920 depremzede GSB yurtları, misafirhaneler ve öğretmenevlerinde konaklama imkanı buldu.



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