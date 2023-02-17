Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 6 kişiden 3'ü tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de internetten sahte konteyner ilanı vererek depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da evi yıkılan bir depremzedenin internetten konteyner satın almak isterken dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu satılık konteyner ilanı veren şüphelilerin Denizli'de olduğu belirlendi.

Şüpheliler Emrah Ç. (43), Özkan Y. (35) ve Zeynep A. (36) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, internetten sahte konteyner ilanı verdikleri, kendilerini telefonla arayan depremzedelerden 50 bin lira kapora istedikleri, konteynerleri tırla gönderdiklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.



Denizli'deki bir başka operasyonda ise yine bir depremzedeyi sahte konteyner ilanıyla dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli Pamukkale ilçesinde yakalandı.



Bu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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