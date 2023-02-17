Hakem Ümit Öztürk'ten depremzedeler için yardım seferberliğine katkı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Denizli'den yürütülen yardım organizasyonunda görev yapıyor.

Denizli'de Valilik öncülüğünde AFAD koordinesinde oluşturulan yardım toplama merkezlerinden deprem bölgesine ilk günden bu yana 303 tır yardım malzemesi gönderildi.

Deprem bölgelerinden kente gelen 10 bini aşkın depremzedenin giysi ihtiyaçlarının karşılanması için de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde giysi mağazası oluşturuldu.

Günde yaklaşık bin kişinin ihtiyacının karşılandığı mağazada Spor Toto Süper Lig hakemi Ümit Öztürk de gönüllü olarak görev yapıyor.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana tırlara yardım kolisi yüklemede yardımcı olan Öztürk, bölgeye tır gönderiminin azalmasıyla depremzedelere doğrudan hizmetin verildiği mağazada çalışmaya başladı.

Son olarak depremden 4 gün önce 2 Şubat'ta Konyaspor-İstanbulspor maçını yöneten hakem Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm Türkiye gibi hakem camiası olarak da kayıplarının büyük olduğunu söyledi.

Depremin ilk gününden beri yardımları iletmek için çalıştığını belirten Öztürk, "Neler yükledik, ne kadar tır yükledik sayısını bilmiyorum. Bizi umutlandıran bu. Ne eksikse ona göre tırlar yükledik. O gün için gıda lazımsa gıda, soba lazımsa soba, battaniye lazımsa battaniye yükledik. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlarımızın aldığı ürünleri ayırıp istifliyoruz. Bize başvuran depremzede vatandaşlarımıza da istedikleri ürünleri mağazamızdan teslim ediyoruz." diye konuştu.



Depremzedelerin manevi hasarlarının giderilmesi için onlarla sohbet edip dertleştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Çocuklardan ve abilerimizden tanıyanlar oldu, onlarla konuştuk, dertleştik. Zor tabii ki, 10 ilde 13 milyona yakın bir nüfus var. Hepimizin sevdikleri, tanıdığı insanlar var. Maddi hasarlar bir şekilde kapanır ama manevi hasarları nasıl kapatacağız. İnanın çok zor, en güç kısmı da burası."



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