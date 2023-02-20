Denizli'de esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de otobüs terminalinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 201 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin otobüsle kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine, şehirler arası otobüs terminalinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 201 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlının daha tutuklandığı ve yapılan aramalarda toplam 43 gram eroin, 2 bin 205 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.





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