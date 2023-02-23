Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak: "Transfer yapamıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor'u konuk edecek Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, alt sıralardan kurtulmak için son maçlarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Bulak, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan depremlerin ardından yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Liglere verilen aradan sonra oynayacakları Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Bulak, şunları kaydetti:

"Transfer tahtamızın kapalı olması dolayısıyla transfer yapamıyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz."

Ligde oynadıkları son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını hatırlatan Bulak, "Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız için bu çıkışı sürdürmek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Sakaryaspor maçında da taraftarlarımızı yine yanımızda görmek ve onlara galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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