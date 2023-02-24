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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Denizli'de kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini öldüren, 3 yaşındaki çocuğunu da yaralayan sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Aydın Adlım (48), öldürülen Sultan Duran'ın eşi Derviş Duran ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, savunmasında olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini, çocuklarını görmek için gittiği evde cinayeti etki altında işlediğini ve mağdur olduğunu iddia etti.

Sanık avukatı, suçun ağır tahrik altında işlendiğini öne sürerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Maktulün eşi Derviş Duran ise kızının boşanma sürecinde olduğunu, aç bıraktığı gerekçesiyle eşine çocuklarını bırakmak istemediğini söyledi.

Çocukları zorla almak isteyen sanığın cinayeti planlı işlediğini iddia eden Derviş Duran, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Ailenin avukatı ise cinayetin tasarlayarak ve planlı işlendiği iddiasıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

5 Ağustos 2021'de Kocabaş Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve giden Aydın Adlım'ın tabancayla ateş ettiği kayınvalidesi Sultan Duran hayatını kaybetmiş, seken kurşunun isabet ettiği 3 yaşındaki oğlu A.A. yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Isparta'da yakalanarak tutuklanmış, hakkında kasten yaralama ve kasten öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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