GÜNCELLEME - Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki oğlu, tutuklandı.
Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde babası Hakan G. ile tartışan lise öğrencisi K.G, pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hakan G'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suç aleti tüfekle gözaltına alınan K.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hakan G'nin İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.