Hocalı katliamı kurbanları Denizli'de törenle anıldı

DENİZLİ (AA) - Karabağ'daki Hocalı kasabasında 31 yıl önce Ermeni güçlerinin saldırısında şehit edilenler, Denizli'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentteki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda yer alan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

TEV Anadolu Lisesi öğrencisi İlyas Erden Tuna, Hocalı katliamını anlatan bir şiir okudu.

Zolan, törende yaptığı konuşmada 26 Şubat 1992'de yaşanan Hocalı'da yaşanan katliamın sadece bir gün içerisinde gerçekleşmediğini, öncesinde yapılan kuşatma ile Hocalı'nın izole edilerek, açlık ve yoklukla sınandığını ifade etti.

Hocalı'da yaşananlara tüm dünyanın gözlerini kapattığını dile getiren Zolan, şöyle konuştu:

"1992 yılında Hocalı katliamı olduğunda insan haklarını savunanlar, 'çağdaşım' diyenler, her türlü demokrasiden bahsedenler gözlerini yumarak o katliama müsaade ettiler, engellemediler. Herhangi bir o kurumlardan, kişilerden, devletlerden hiçbir zaman onlara 'dur' diyen olmadı. Özellikle sevgili gençler bunları hiçbir zaman unutmayın. Bosna'da da aynı durum olmuştu. Avrupa'nın göbeğinde bulunan kardeşlerimiz toplu ölümlere terk edildi. Yine orada da sessiz kaldılar. Tek çaremiz bir ve beraber olmaktır, kol kola kenetlenmektir."

























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