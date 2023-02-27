Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak

AA

Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor ile yapacakları maçtan elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem yaralarını sarmak için adeta "tek yumruk" olduğunu belirtti.

İlk depremden 12 saat sonra taraftarların da desteğiyle toplanan yardımları kulüp otobüsüyle depremin etkilediği illerden Malatya'ya gönderdiklerini belirten Uz, 50 depremzedeyi de otobüsle Denizli'ye getirdiklerini ifade etti.

Yönetim kurulu olarak Sakaryaspor maçının tüm gelirini depremzedelere gönderme kararı aldıklarını ifade eden Uz, maçta tribünleri dolu görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem takımımız hem depremzedelerimiz için bir ve beraber olma günü. Taraftarlarımızdan bu zor günlerde bir isteğimiz var. Sakaryaspor maçı öncesi Passolig kartı olmayanların Passolig kartı almasını, bunun yanı sıra tüm taraftarlarımızın maça gelerek tribünleri doldurmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hocalı katliamı kurbanları Denizli'de törenle anıldı
YEREL HABERLER Hocalı katliamı kurbanları Denizli'de törenle anıldı
Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için çadır üretti
YEREL HABERLER Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri ...
Merkezefendi'nin yıldızı Sırbistan'ı yıktı
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin yıldızı Sırbistan'ı yıktı
Merkezefendi'nin yıldızı Sırbistan'ı yıktı
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin yıldızı Sırbistan'ı yıktı
Denizlispor'da Erdal şoku
YEREL HABERLER Denizlispor'da Erdal şoku
Denizli'den deprem bölgesine 1 tır oyuncak ve akıl oyunu seti gönderildi
YEREL HABERLER Denizli'den deprem bölgesine 1 tır oyuncak ve akıl ...
Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.