Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak

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DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor ile yapacakları maçtan elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem yaralarını sarmak için adeta "tek yumruk" olduğunu belirtti.

İlk depremden 12 saat sonra taraftarların da desteğiyle toplanan yardımları kulüp otobüsüyle depremin etkilediği illerden Malatya'ya gönderdiklerini belirten Uz, 50 depremzedeyi de otobüsle Denizli'ye getirdiklerini ifade etti.

Yönetim kurulu olarak Sakaryaspor maçının tüm gelirini depremzedelere gönderme kararı aldıklarını ifade eden Uz, maçta tribünleri dolu görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem takımımız hem depremzedelerimiz için bir ve beraber olma günü. Taraftarlarımızdan bu zor günlerde bir isteğimiz var. Sakaryaspor maçı öncesi Passolig kartı olmayanların Passolig kartı almasını, bunun yanı sıra tüm taraftarlarımızın maça gelerek tribünleri doldurmasını istiyoruz."

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