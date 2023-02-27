Denizlispor Kulübünden açıklama:

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Ayrılıktan değil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Son yüzyılın en büyük afetinin ülkede yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, "Devlet ve millet olarak yaraları sarmak için çalışıyoruz. Kaybettiklerimizin yasını tutmaya devam ettiğimiz bugünlerde en büyük gücümüz devletimiz ve milletimizin el ele gönül gönüle olmasıdır. Denizlispor Kulübü olarak ayrılıktan değil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz. Devletimizle, milletimizle bugünleri de hep beraber aşacağız." ifadeleri kullanıldı.





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