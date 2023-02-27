Denizli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi kavga sırasında pompalı tüfekle yaralandı.

Sevindik Mahallesi 2308 Sokak'ta Y.S. (24) ile E.S. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. pompalı tüfekle Y.S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından ve kalçasından vurulan Y.S. olay yerindeki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.









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