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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

AA

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi kavga sırasında pompalı tüfekle yaralandı.

Sevindik Mahallesi 2308 Sokak'ta Y.S. (24) ile E.S. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. pompalı tüfekle Y.S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından ve kalçasından vurulan Y.S. olay yerindeki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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