Çivril'de gönüllüler depremzede çocuklar için oyuncak dikiyor

Denizli (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde gönüllü kursiyerler, depremden etkilenen çocuklar için oyuncak dikiyor.

Çivril Halk Eğitim Merkezinde, "Çocuk gülsün, dünya gülsün" sloganıyla başlatılan çalışmalara 15 kursiyer ve 1 usta öğretici katılıyor.

Projeye destek verenlerden usta öğretici Zühal Akdoğan, oyuncakları hazırlamak için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.



İmece usulüyle 3 günde 80 adet oyuncak diktiklerini aktaran Akdoğan, "Kursiyerlerimizin çocukları da afetzede kardeşlerine mektuplar yazdılar. Her pakete bir oyuncak, bir mektup, şeker ve sakız koyarak paketledik. Şu an 300 paket oyuncağımız var. 1 haftaya kadar amacımız 500 paketi tamamlayıp afet bölgesine ulaştırmak. Amacımız depremzede çocuklarımızın psikolojisini bir nebze de olsun düzeltmek." diye konuştu.

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