Denizli'de köpek dövüştüren 15 kişiye suçüstü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde köpek dövüştürdükleri ihbarı üzerine jandarmanın yaptığı baskında 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaköy Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarmanın düzenlediği baskında köpekleri dövüştürürken suçüstü yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

Dövüş sırasında yaralandığı belirlenen köpekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü.

Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.

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