Sanatçı Özay Gönlüm, vefatının 23. yılında Denizli'de anıldı

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DENİZLİ (AA) - Ege türkülerinin unutulmaz icracısı Özay Gönlüm, vefatının 23. yılında Denizli'de törenle anıldı.

Sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosundaki anıt heykeli önünde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Osman Zolan, yaptığı konuşmada, Özay Gönlüm'ün yöre kültürünün tanınmasında büyük payı olduğuna işaret etti.

Gönlüm'ün hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Zolan, "O derlemeleri yapmamış, sesini duyurmamış, türküleri çığırmamış olsaydı bu güzellikler yok olup gidecekti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

- Özay Gönlüm kimdir?

Babası Denizlili, annesi Kütahyalı olan Özay Gönlüm, babasının görevi nedeniyle bulundukları Erzincan'ın Tercan ilçesinde 5 Şubat 1940'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren aldığı müzik eğitimi sonunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler programıyla sanat dünyasına adım attı.

Sanatçı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Film Radyo Televizyon Merkezi'nde ve Ankara Radyosu'nda da çalıştı.

Pek çok ülkede konserler veren sanatçı, 3 bin 400'den fazla türküyü derleyerek repertuvara kazandırdı.

Sanatçı, tiyatro oyunculuğuyla harmanlayarak seslendirdiği türküleri; tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği "Yaren" adlı sazıyla hafızalara kazındı.

Gönlüm, Ankara'da 1 Mart 2000'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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