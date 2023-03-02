Denizli'de "kürtaj" tartışmasında karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü 19 yaşındaki karısını bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde geçen yıl 30 Kasım'da 19 yaşındaki Elif I'nın 25 yaşındaki eşi A.E.I. tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İddianamede, A.E.I ile Elif I. arasında olay günü gece geç saatte tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmada A.E.I'nın Elif I'yı kendisinden izinsiz çocuğunu aldırmakla suçladığı, araya aynı evde yaşadıkları A.E.I'nın annesi N.I. ile babası H.I'nın girmeye çalıştıkları ancak oğullarını ikna edemedikleri kaydedildi.

A.E.I'nın, evin mutfağından aldığı bıçakla karısını bıçakla öldürdüğü, babası H.I'yı da bacağından dört bıçak darbesiyle yaraladığı aktarıldı.

İfadesinde suçunu itiraf ettiği kaydedilen sanık hakkında, "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Elif I'nın yakın zamanda kürtaj olup olmadığına ilişkin otopsi esnasında alınan kan örneğinin incelendiği ve kürtaj yaptırmadığının ortaya çıktığına işaret edilerek, sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması istendi.

İddianame, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek sanık hakkında dava açıldı.



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