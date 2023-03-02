Denizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü.



Tınaz Gülsen yönetimindeki 20 KT 985 plakalı otomobil, Denizli-Muğla kara yolu Akyar Mahallesi'nde A.C'nin kullandığı 15 HE 585 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülsen'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.C, gözaltına alındı.

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