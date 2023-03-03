Denizli'de EYT'liler SGK binası önünde yoğunluk oluşturdu

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DENİZLİ (AA) - "EYT'liler olarak anılan" emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Denizli'deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluştu.

Binanın içinde de sıramatikten sıra alıp işlem başlatmak isteyen vatandaşlar, saatlerce işlem sırasının kendilerine gelmesini bekledi.

Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

Yaklaşık 2 saat sıra bekledikten sonra emeklilik başvurusunda bulunduğunu dile getiren Erol Gökçe, emekliliği hak ettiği için mutlu olduğunu söyledi.



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