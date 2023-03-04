Denizlili esnaf, kente gelen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir esnaf, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilen ailelerin çocukları için çeşitli eğlencelerin yer aldığı bir organizasyon düzenledi.

Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yerleşke içinde elektrik motorlu faytonla gezintiye çıktı.

Yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda çocuklara pamuk şeker ve oyuncaklar dağıtıldı.

Hüseyin Acar, kentte çiçekçilik yaptığını ve organizasyonu, depremzede çocukları mutlu etmek için organizasyonu düzenlediğini belirtti. Acar, çocukların gezintiye çıktığı aracı kendisinin imal ettiğini ve düğün fotoğrafı çekiminde kullandığını da söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da Acar'a teşekkür etti.

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