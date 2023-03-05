Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 73 Bekir Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 73 Mayi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje (Dk. 85 Okan Derici)
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Oğuzhan Akgün (Dk. 86 Donkor) , Burak Süleyman, Nalepa (Dk. 76 Hakan Yavuz), Roshi (Dk. 76 Dimitrov), Grechyshkin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Gol: Dk. 79 Kasango (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Hakan Çinemre (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Djedje (Denizlispor), Dk. 63 Oğuzhan Akgün, Dk. 67 Nalepa, Dk. 90+3 Bülent Uzun (Sakaryaspor)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.