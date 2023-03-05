Futbol: Spor Toto 1. Lig

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﻿Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 73 Bekir Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 73 Mayi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje (Dk. 85 Okan Derici)

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Oğuzhan Akgün (Dk. 86 Donkor) , Burak Süleyman, Nalepa (Dk. 76 Hakan Yavuz), Roshi (Dk. 76 Dimitrov), Grechyshkin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Gol: Dk. 79 Kasango (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Hakan Çinemre (Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Djedje (Denizlispor), Dk. 63 Oğuzhan Akgün, Dk. 67 Nalepa, Dk. 90+3 Bülent Uzun (Sakaryaspor)





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.





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